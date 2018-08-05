شاهد… أطفال يتأثرون برقصة لعبة شهيرة ويعرضون حياتهم للخطر

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عددًا من الأطفال وهم يؤدون رقصة لعبة شهيرة تسمى فورتنايت داخل منازلهم بطريقة تعرضهم للخطر.

وبين الفيديو، قيام الأطفال بأداء اللعبة عن طريق وقوفهم على أحد جوانب المقاعد للرقص عليها بطريقة غريبة مما يجعلهم عرضة للسقوط أرضاً وارتطام رؤوسهم بها، الأمر الذي يشكل خطورة عليهم.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا على لعبة فورتنايت، مؤكدين أنها تنشر الأفكار المشوهة لدى الأطفال وتسبب ضرر لهم.