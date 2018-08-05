دياز: أثق في قدرة اللاعبين على حصد لقب السوبر

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الاتحاد، عن ثقته الكبيرة في الفريق وقدرة اللاعبين على حصد لقب السوبر، ليصبح اللقب الأول له مع الفريق.

وأوضح ” دياز ” ، أن الجميع في النادي يملك الإصرار والعزيمة للانطلاق في الموسم بقوة من بدايته لتحقيق النتائج التي تبحث عنها الإدارة والجماهير.