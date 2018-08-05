  • الأحد 5

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. دياز: أثق في قدرة اللاعبين على حصد لقب السوبر

دياز: أثق في قدرة اللاعبين على حصد لقب السوبر

دياز: أثق في قدرة اللاعبين على حصد لقب السوبر
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الاتحاد، عن ثقته الكبيرة في الفريق وقدرة اللاعبين على حصد لقب السوبر، ليصبح اللقب الأول له مع الفريق.

وأوضح ” دياز ” ، أن الجميع في النادي يملك الإصرار والعزيمة للانطلاق في الموسم بقوة من بدايته لتحقيق النتائج التي تبحث عنها الإدارة والجماهير.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 21 دقيقة

يامستر دياز خصمك الهلال ، يعني هدي شوي من التصاريح لان الهلال ماهو اي فريق وانت خير من يعرف .
برغم محبة الهلاليين للاتحاد يظل الملعب هو الفيصل .
دائما اذا لم تكن البطولة هلالية اتمناها اتحادية كلة عشان خاطر ( محمد نور ) …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *