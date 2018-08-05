دياز: أثق في قدرة اللاعبين على حصد لقب السوبر
أعلن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الاتحاد، عن ثقته الكبيرة في الفريق وقدرة اللاعبين على حصد لقب السوبر، ليصبح اللقب الأول له مع الفريق.
وأوضح ” دياز ” ، أن الجميع في النادي يملك الإصرار والعزيمة للانطلاق في الموسم بقوة من بدايته لتحقيق النتائج التي تبحث عنها الإدارة والجماهير.
الطائر الازرق[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 21 دقيقة
يامستر دياز خصمك الهلال ، يعني هدي شوي من التصاريح لان الهلال ماهو اي فريق وانت خير من يعرف .
برغم محبة الهلاليين للاتحاد يظل الملعب هو الفيصل .
دائما اذا لم تكن البطولة هلالية اتمناها اتحادية كلة عشان خاطر ( محمد نور ) …