بالفيديو.. محمد صلاح يدخل في هستيريا ضحك على الهواء

ماجد محمد(صدى):

دخل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في هستيريا ضحك على الهواء مباشرة عندما كان يجري لقاءًا تليفزيونيًا.

وأثناء إجراء اللقاء قبل المباراة الودية أمام مانشستر يونايتد، مع مذيعين أحدهما نجم ليفربول السابق روبي فاولر، استغل فاولر الفرصة وخذ ” باروكة ” شعر تشبه تسريحة صلاح، ولبسها.

ووضع ” فاولر ” المكيروفون باتجاه صلاح بصورة طبيعية حتى ينتبه إليه، ليتفاجئ بشكله، وانطلق في الضحك قائلًا : ” تبدو التسريحة أفضل على رأسي ” .