برنامج الإحلال: 8 وظائف شاغرة للرجال بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، اليوم الأحد، عن توافر عدد من الوظائف للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل لدى ” شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة، وشركة محجوب ” في محافظة الجبيل.

وأوضح ” البرنامج ” ، أنَّ التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد ومستمر حتى تاريخ 15 أغسطس الجاري، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات الأتية ” حارس أمن، مدقق حضور وانصراف، (عدد 3 وظائف) كهربائي، مراقب كهرباء، عامل مساعد حوض سباحة، مشغل حاسب آلي.

وأشار ” البرنامج ” إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجي الدخول على الرابط الأتي هنـــا..