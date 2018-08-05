برنامج الإحلال: 8 وظائف شاغرة للرجال بالجبيل
كشف برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، اليوم الأحد، عن توافر عدد من الوظائف للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل لدى ” شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة، وشركة محجوب ” في محافظة الجبيل.
وأوضح ” البرنامج ” ، أنَّ التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد ومستمر حتى تاريخ 15 أغسطس الجاري، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات الأتية ” حارس أمن، مدقق حضور وانصراف، (عدد 3 وظائف) كهربائي، مراقب كهرباء، عامل مساعد حوض سباحة، مشغل حاسب آلي.
وأشار ” البرنامج ” إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجي الدخول على الرابط الأتي هنـــا..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51186 ] نشر منذ 57 دقيقة
موفقين خير ,,