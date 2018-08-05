الشهيد ” البجالي ” يرزق بمولود ذكر بعد 6 أشهر من الاستشهاد

نايف السالم(صدى):

رزق الله ” عز وجل ” ، أسرة الشهيد سامي بن مقنع البجالي، مولود ذكر أطلق عليه اسم ” فهد ” ، ليكون ابن الشهيد الذي قدم روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.

وكان الشهيد البجالي، قد استشهد بالحد الجنوي في قطاع المجازة التابع لظهران الجنوب بمنطقة عسير، أواخر شهر جمادي الأولي من العام الجاري.

وقال والده، إن الشهيد ترك ابنة تبلغ عامًا ونصف، وزوجته كانت حاملاً في الشهر الثالث، ووضعت مولود ذكر الخميس الماضي، بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، وتم تسميته فهد ” .