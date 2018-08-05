راقصة تتعرض للاغتصاب من 5 أشخاص بسبب كيكي

القاهرة(صدى):

تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، من إنقاذ راقصة مصرية من الاغتصاب داخل مبنى مهجور.

جاء ذلك بعد سماع معاون مباحث قسم شرطة حلوان الرائد ” أحمد ماضي ” ، صوت استغاثة فتاة أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية بالعزبة القبلية بدائرة القسم.

وبعد التحقق من الأمر نجح في ضبط 5 أشخاص وبصحبتهم راقصة تدعى ” زينب.إ ” ، اتهمتهم بالشروع في اغتصابها.

ومن جانبه أعترف المتهم الرئيسي ” أ. ن ” سائق تاكسي، أمام اللواء ” محمد منصور” مدير أمن القاهرة، بأنه شاهد الراقصة أثناء قيامها بعمل رقصة كيكي على المسرح في حفل زفاف، واتفق معها على توصيلها إلى شارع محمد علي بوسط البلد، ثم اقتادها إلى المبنى المهجور، واتصل بـ 4 من أصدقائه وحاولوا اغتصابها.

وأكدت أجهزة الأمن المصرية، على أنه تم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.