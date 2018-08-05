مانشيستر سيتي يتوج بلقب الدرع الخيرية

نواف السالم(صدى):

توج مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المستحق 2 / صفر على تشيلسي اليوم الأحد على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وأحرز النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هدفي سيتي في الدقيقتين 13 و58، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للفريق السماوي، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 201 هدفا في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق.

يجدر الإشارة ان مانشستر سيتي فاز بلقب الدوري الانجليزي وكأس رابطة المحترفين الانجليزية في الموسم الماضي، في الوقت الذي بدا فيه فريق تشيلسي، حامل لقب كأس الاتحاد الانجليزي، بعيداً تماماً عن مستواه المعتاد، ليتلقى خسارة مستحقة.