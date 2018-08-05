” طيران أديل ” تتيح وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة طيران أديل، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة، مشيرة إلى أن الوظائف تحت مسمى: مدير التوظيف درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها ، ومدير التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وبيَّنت أن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 5 أغسطس الجاري، حتى 5 سبتمبر القادم، وذلك من خلال الرابط هنــــــا .