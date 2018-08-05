فاطمة المالكي(صدى):

للنساء..وظائف شاغرة في مركز جدة للتوحد

أطلق مركز جدة للتوحد- التابع للجمعية الفيصلية الخيرية بمحافظة جدة عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للنساء.

وتضمنت الشروط لمدربة تربية رياضية لذوي التوحد: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، أن لا يقل العمر عن 24 سنة، لديها مؤهل علمي في مجال التربية الرياضية، القدرة على العمل مع فئة التوحد.

كما تضمنت لمعلمة توحد: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، أن لا يقل العمر عن 24 سنة، ولا يزيد على 30 سنة.

بكالوريوس تربية خاصة مسار توحد، لقدرة على العمل مع فئة التوحد.

للتقديم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على [email protected]