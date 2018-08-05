بالصور.. محافظ الطوال يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب النجمي

الطوال(صدى):

أدّى محافظ الطوال المكلف جابر محمد عواف وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم, بمصلى العيد في قرية النجامية، صلاة الميت على الشهيد الرقيب عادل بن علي النجمي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمحافظة الحرث بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل محافظة الطوال المكلف، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.