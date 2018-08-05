سفارة المملكة في أندونيسيا تدعو المواطنين للتواصل معها بعد زلزال لومبوك
دعت سفارة خادم الحرمين في أندونيسيا، المواطنين السعوديين هناك إلى التواصل معها في حالة الطوارئ عبر أرقام شؤون السعوديين على مدار الساعة.
وقالت في تغريدة لها : ” إشارة إلى تنبية مركز الرصد الجيولوجي والمناخ في جمهورية إندونيسيا برفع حالة التأهب أثر هزات أرضية متتابعة في منطقة لومبوك تصل الى ٧ درجات على مقياس رختير، تأمل سفارة المملكة العربية السعودية إلى التواصل معها في حالة الطوارئ عبر ارقام شؤون السعوديين على مدار الساعة اطيب تحياتنا ” .
من جانبه، كتب السفير أحمد محمد الشعيبي سفير المملكة هناك في تغريدة له : ” مطار بالي لم يغلق وبالامكان السفر مطار لومبوك الان مفتوح وبالامكان السفر ” .
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