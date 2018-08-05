سفارة المملكة في أندونيسيا تدعو المواطنين للتواصل معها بعد زلزال لومبوك

واس(صدى):

دعت سفارة خادم الحرمين في أندونيسيا، المواطنين السعوديين هناك إلى التواصل معها في حالة الطوارئ عبر أرقام شؤون السعوديين على مدار الساعة.

وقالت في تغريدة لها : ” إشارة إلى تنبية مركز الرصد الجيولوجي والمناخ في جمهورية إندونيسيا برفع حالة التأهب أثر هزات أرضية متتابعة في منطقة لومبوك تصل الى ٧ درجات على مقياس رختير، تأمل سفارة المملكة العربية السعودية إلى التواصل معها في حالة الطوارئ عبر ارقام شؤون السعوديين على مدار الساعة اطيب تحياتنا ” .

من جانبه، كتب السفير أحمد محمد الشعيبي سفير المملكة هناك في تغريدة له : ” مطار بالي لم يغلق وبالامكان السفر مطار لومبوك الان مفتوح وبالامكان السفر ” .