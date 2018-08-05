الشاب منقذ الحاج التركي يروي القصة كاملة.. ويؤكد: واجب علينا

علي القحطاني(صدى):

روى الشاب السعودي، الذي أنقذ حاجًا تركيًا إثر تعرضه لحالة إغماء في أحد فنادق المدينة المنورة، كيف أنقذ الحاج وشعوره بعد انتشار الفيديو بشكل واسع.

وأوضح الشاب الذي يدعى فهد غويزي الحربي، ومتخصص في مجال التمريض، بينما يعمل موظف استقبال في الفندق، أنه فوجئ بسقوط حاجّ تركي تعرَّض لحالة إغماء وفقدان للوعي خلال ممارسة عمله بالفندق.

وأضاف أنه هرع فورًا لإنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع، مشيرًا إلى أنه خلال دقيقتين استعاد الحاج وعيه بعد العديد من محاولات الإنعاش، فقام بغسل وجهه وطلب من زميله الاتصال بالإسعاف.

وقال: ” تم نقل الحاج للمستشفى وهو يعاني ارتفاع الضغط والسكري، وقمت بزيارته بعد انتهاء عملي، وتابعت حالته حتى غادر المستشفى ” .

وأكد أنه مارس مهنة التمريض في بعض المستشفيات الخاصة فهو حاصل على دبلوم تمريض وعمل في الأعمال التطوعية لإسعافية أيام الحج وشهر رمضان، إلا أنه اتجه إلى العمل في مجال الاستقبال بأحد الفنادق.

واختتم : ” يجب أن نقدم صورة مشرفة لخدمة الحجاج، وهذا دورنا في السعودية، وبعد عملية إنقاذي للحاج وجدت ثناء وشكراً من المجتمع، بعد انتشار مقطع فيديو راج في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر أن هذا الدور الإنساني واجب على كل من يستطيع أن يقدم خدمات لعباد الرحمن ” .

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