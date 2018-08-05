الغيرة تدفع امرأة لتشويه وجه عشيقة زوجها

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة سطات المغربية، واقعة إعتداء خطيرة حيث قامت زوجة بتشويه وجه شابة في مقتبل العمر إثر تلقيها لطعنات وصفت بالخطيرة بواسطة سلاح أبيض بالشارع العام.

وقالت مصادر محلية مغربية، إن المعتدية رصدت علاقة مشبوهة تربط بين زوجها والفتاة، فقررت الانتقام من غريمتها، حيث قامت بتتبع خطواتها إلى أن استفردت بها ووجهت طعنات مفاجأة لها على مستوى الوجه بهدف تشويه ملامحها.

هذا وتمكنت أجهزة الأمن المغربية، من تحديد هوية المعتدية واعتقالها بعد قيام ” الضحية ” بتحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المعتدية رهن الإعتقال إلى حين عرضها على النيابة العامة.