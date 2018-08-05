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بالفيديو.. كارثة مرتقبة تهدد المباني القريبة من مشروع المياه بالخوير في حائل

بالفيديو.. كارثة مرتقبة تهدد المباني القريبة من مشروع المياه بالخوير في حائل
سعيد العجل(صدى):

يعاني أهالي منطقة حائل من هدر المياه في مشروع المياه بالخوير، والذي وصل إلى قواعد خزان المياه، ما يهدد تصدع الخزان وسقوطه في أي وقت إذا لم يتم معالجته سريعا .

وتعود أساسيات هذه المشكلة إلى عدم ردم أساسيات الخزان بشكل جيد من قبل الشركة المنفذة للمشروع، والتي لم تحتاط من حالة هطول أمطار ما قد يسببه من ضرر على المباني القريبة من الخزان.

يُذكر أن كلً من مياه حائل ومياه محافظة بقعاء والمؤسسة المسؤولة عن التشغيل تحتفظ صدى باسمها تلقوا العديد من البلاغات حول هذا الأمر؛ نظرًا للخطورة الكبيرة التي يشكلها سقوط الخزان.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 51186 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر بستره الضافي على المسلمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة

بدو قرويين لايفهموا فى هندسة البناء .

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