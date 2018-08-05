طفلة بأضم خرجت من منزل أهلها ولم تعد
ناشد خال طفلة ” ١٣ عام ” ، من سكان محافظة أضم ؛ مساعدته في البحث عن ابنت اخته التي خرجت من منزلهم منذ فجر اليوم الأحد ولم يعد لها وجود، والتي تعاني من اعتلالات نفسية ، وبالرغم من المحاولات العديدة للبحث عنها في الأماكن القريبة، إلا أننا لم نتمكّن من العثور عليها.
وأضاف: أبلغنا شرطة محافظة أضم وكذلك الدفاع المدني بفقدانها، ونبذل حالياً أنا وإخوانها وأقاربنا جهوداً في البحث عنها؛ لكن حتى الآن دون جدوى ولم نجد لها أي أثر.
وناشد خال الطفلة المواطنين في المحافظة كافة، مساعدتهم في البحث ، داعياً مَن يعثر عليها، إلى الاتصال بشرطة أضم ، أو الاتصال على رقم هاتفه وهو: ” 0555562207 ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يردها بالسلامة
رااايق[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 2 ساعتين
إن شاء لله تلقونها وترجع لكم بألف سلامة **!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51186 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يردها لاهلها باالسلامه ,, آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يردها لكم سالمة
ليل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
يارب ترجع سالمه ويصبر قلب اهلها
الحمد لله[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم ردها إلى أهلها ردا جميلا