طفلة بأضم خرجت من منزل أهلها ولم تعد

حامد العمري(صدى):

ناشد خال طفلة ” ١٣ عام ” ، من سكان محافظة أضم ؛ مساعدته في البحث عن ابنت اخته التي خرجت من منزلهم منذ فجر اليوم الأحد ولم يعد لها وجود، والتي تعاني من اعتلالات نفسية ، وبالرغم من المحاولات العديدة للبحث عنها في الأماكن القريبة، إلا أننا لم نتمكّن من العثور عليها.

وأضاف: أبلغنا شرطة محافظة أضم وكذلك الدفاع المدني بفقدانها، ونبذل حالياً أنا وإخوانها وأقاربنا جهوداً في البحث عنها؛ لكن حتى الآن دون جدوى ولم نجد لها أي أثر.

وناشد خال الطفلة المواطنين في المحافظة كافة، مساعدتهم في البحث ، داعياً مَن يعثر عليها، إلى الاتصال بشرطة أضم ، أو الاتصال على رقم هاتفه وهو: ” 0555562207 ” .