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طفلة بأضم خرجت من منزل أهلها ولم تعد

طفلة بأضم خرجت من منزل أهلها ولم تعد
حامد العمري(صدى):

ناشد خال طفلة ” ١٣ عام ” ، من سكان محافظة أضم ؛ مساعدته في البحث عن ابنت اخته التي خرجت من منزلهم منذ فجر اليوم الأحد ولم يعد لها وجود، والتي تعاني من اعتلالات نفسية ، وبالرغم من المحاولات العديدة للبحث عنها في الأماكن القريبة، إلا أننا لم نتمكّن من العثور عليها.

وأضاف: أبلغنا شرطة محافظة أضم وكذلك الدفاع المدني بفقدانها، ونبذل حالياً أنا وإخوانها وأقاربنا جهوداً في البحث عنها؛ لكن حتى الآن دون جدوى ولم نجد لها أي أثر.

وناشد خال الطفلة المواطنين في المحافظة كافة، مساعدتهم في البحث ، داعياً مَن يعثر عليها، إلى الاتصال بشرطة أضم ، أو الاتصال على رقم هاتفه وهو: ” 0555562207 ” .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يردها بالسلامة

[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 2 ساعتين

إن شاء لله تلقونها وترجع لكم بألف سلامة **!!

[ عدد التعليقات: 51186 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يردها لاهلها باالسلامه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يردها لكم سالمة

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة

يارب ترجع سالمه ويصبر قلب اهلها

[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 16 دقيقة

اللهم ردها إلى أهلها ردا جميلا

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