الجوازات توضح موقف المقيم المقيد على سجل رب الأسرة في حال وفاته

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن موقف مَن على سجل رب الأسرة في حال وفاته، مؤكدة أن التعليمات تُلزم بالمغادرة .

وقد وجه أحد المقيمين سؤال للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، حيث جاء نص سؤاله كالتالي: ” السلام عليكم.. أخ لي توفي وانتهت إقامته، وتم عمل خروج نهائي لعائلته قبل انتهاء الإقامة بيوم بعد دفع رسوم المرافقين، وسؤالي: هل تتأثر تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدار شهادة الوفاة؟ مع الشكر والتقدير؟ ” .

وتفاعلت المديرية العامة للجوازات مع السؤال قائلة: ” وعليكم السلام، رحم الله فقيدكم، التعليمات تُلزم بمغادرة من هم على سجل رب الأسرة. سعدنا بتواصلك ” .