الجوازات توضح موقف المقيم المقيد على سجل رب الأسرة في حال وفاته
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن موقف مَن على سجل رب الأسرة في حال وفاته، مؤكدة أن التعليمات تُلزم بالمغادرة .
وقد وجه أحد المقيمين سؤال للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، حيث جاء نص سؤاله كالتالي: ” السلام عليكم.. أخ لي توفي وانتهت إقامته، وتم عمل خروج نهائي لعائلته قبل انتهاء الإقامة بيوم بعد دفع رسوم المرافقين، وسؤالي: هل تتأثر تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدار شهادة الوفاة؟ مع الشكر والتقدير؟ ” .
وتفاعلت المديرية العامة للجوازات مع السؤال قائلة: ” وعليكم السلام، رحم الله فقيدكم، التعليمات تُلزم بمغادرة من هم على سجل رب الأسرة. سعدنا بتواصلك ” .
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