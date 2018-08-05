قصة إغواء أصغر إرهابية في لندن بعمر المراهقة.. وكلمة السر ” حفلة الشاي “

لندن(صدى):

بعد صدور حكم بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 13 عامًا، على أصغر إرهابية في العالم، البرياطنية صفاء بولار التي تبلغ 18 عامًا من العمر، ترصد ” صدى ” قصة تحول صفاء إلى إرهابية.

وكان صفاء تستعد للجلوس لامتحان الشهادة الثانوية في عمر الـ15، قبل أن تقابل الداعشي ناويد حسين الذي أغراها وكان السبب الأساسي في تحولها إلى هذا الطريق.

ونشأت صفاء وشقيقتها رزلين في مع والدتهما التي انفصلت عن والدها وهي طفلة، في شقة على جانب نهر التايمز في فوكسهول في طريق قريب من المخابرات البريطانية.

و اتهمت صفاء، والدتها أثناء المحاكمة بأنها امرأة عنيفة وكانت تسيء إليها وتمارس الانتقام، وبدأت الوالدة مينا تتبنى رؤية محافظة باتجاه الإسلام في تعليمهن وتقاليد الأسرة، عندما بدأ البنات يكبرن.

و كانت السيدة مينا تحاضر بناتها عن التستر، وعندما اكتشفت أن ابنتها رزلين وهي في سن الـ 16 تتحدث مع رجل عبر الإنترنت غضبت جدًا، كما أن صفاء عندما كانت تتحدث مع الأولاد في مدرستها على هاتفها، لم تجد سوى الترويع من أمها ومصادرة الهاتف، ومن ثم جعلتها مينا تلبس الثياب الإسلامية المحافظة.

ومرضت صفاء بـ ” السكري ” في عمر الـ14 ، ما جعل والدتها تبدأ في رعايتها والاهتمام بها إلا أن الأمر لم يدم طويلًا، فبعد مضي شهر أو نحو ذلك، واعتياد الأم على الوضع، فقد كانت صفاء مضطرة للبدء في إدارة مرضها بالسكري بنفسها.

وهربت صفاء من المنزل في أحد أيام رمضان حيث كانت والدتها تجبرها على الصيام على الرغم من مرضها، وبالفعل فرت من المنزل بتاريخ 29 أغسطس 2014، ولكن تم العثور عليها سريعًا في حديثة محلية وإعادتها إلى المنزل.

من جانبه، أوضح القاضي أن صفاء لعبت صفاء دورًا قياديًا متقدمًا في التخطيط للهجوم على المتحف البريطاني بالبندقية، و لم يصدر عن بولار أي رد فعل عندما أدينت بتهمتين تتعلقان بالإعداد لأعمال إرهابية، وهي تتلقى قرار الحكم بالسجن مدى الحياة.

واعترفت شقيقتها رزلين (22 عامًا) ووالدتها في جلسة سابقة، بالمشاركة في التخطيط للهجوم، وكشفت السلطات عن خطة الهجوم عبر الإنترنت ومنزل العائلة في فوكسهول جنوب لندن، بعد عملية تصنت.

كما أن أختها كانت قد خططت لهجوم بالسكين على قصر وستمنستر بمساعدة والدتهما، وتم سجنها مدى الحياة بمدة لا تقل عن 16 سنة، فيما حكم على الأم بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر.

وحاولت الأخت الكبرى رزلين، الهرب إلى سوريا، لكن تم إيقافها من قبل الشرطة بعد مكالمة من أختها صفاء وأخ أكبر لهما، وعثر عليها في اسطنبول وأعيدت إلى لندن قبل أن تكون قد وصلت إلى سوريا، وقد جرى التحقيق معها أنذاك.

وقالت صفاء، للقاضي إن رزلين أجبرت على الزواج من قبل والدتها من رجل كانت أختها قد تعرفت عليه فقط لمدة خمسة أيام، وبينما كان لديهما فيما بعد طفلة، سرعان ما انفصل الزوجان عن بعضهما.

وبدأت صفاء في التفكير في ” داعش ” بعد جمات باريس في نوفمبر 2015، وأدى بها البحث إلى التواصل مع امرأة عبر الإنترنت تقيم في الرقة بسوريا، كانت من أوائل وأكبر الدعاة للتنظيم من النساء الناطقات باللغة الإنجليزية.

وكان ناويد حسين، أحد الأصدقاء الذي تعرفت عليه عبر الإنترنت، وهو بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ عمره ضعفها، وقد غادر إلى سوريا مع صديق له في يونيو 2015، حيث دارت بينهما رومانسية رغم عدم التلاقي بينهما.

وبدأ حسين في إغواء الفتاة، بإرسال صور تظهره في وضعية حياة صاخبة وجيدة وتبعده عن أجواء الحرب، بخلاف صورة واحدة أرسلها لها تظهره وهو يقف بجوار سجين أعدم علنًا، ومع اقتراب موعد الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية كانت تجلس معه تتحدث لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم الواحد عبر الإنترنت.

وفي أغسطس 2016، كانت تقيم في منزل جدها في المغرب، بعيدًا عن حياتها الفوضوية في لندن، وخلال هذه الفترة أتيح لها أن تجري محادثات عميقة مع حسين حول مستقبلهما.

و أرسل لها حسين صورة لحزامه الناسف، وحيث وعدا بعضهما بأن يلتقيا في سوريا وهناك سوف يفجران نفسيهما معًا في وجه العدو، وقد كانت تلك المحادثة بحسب المدعين، تمهيدًا للتخطيط للأعمال الإرهابية التي تورطت فيها صفاء.

وتزوجت صفاء بحسين على تطبيق مراسلة بينهما واثنين من الشهود، مع ” شيخ داعش ” و ” ولي أمر ” عبر الإنترنت.

وأبلغت صفاء المحققين أنها وأختها تحدثتا عن الهروب إلى سوريا في عام 2016 وفي الوقت الذي قررت فيه ” الزواج ” من حسين، اتفقتا على أنهما ستغادران المملكة المتحدة، لكنهما كانتا تحت رقابة أجهزة الأمن، وتم استجواب صفاء عند وصولها إلى منزلهما ببريطانيا، من عطلتها في المغرب.

وقامت الشرطة بمصادرة هاتفها وجواز سفرها، وبينما اعترفت صفاء بالتحدث إلى ناويد حسين وخطتها للذهاب إلى سوريا، لم تكشف عن ” الزواج ” منه.

يذكر أن المحادثات بينهما كانت مشفرة أطلق عليها اسم ” حفلة شاي ” ، وبصدور الحكم يوم الجمعة تصبح العضو الأخير الذي يتم سجنه ضمن أول خلية نسائية إرهابية تحاكم بعقوبة السجن في بريطانيا.