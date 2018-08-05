الخدمات الطبية بـ ” الداخلية ” جاهزة لخدمة رجال الأمن المشاركين في الحج

سعيد العجل(صدى):

أكملت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جاهزيتها لخدمة رجال الأمن المشاركين في مهمة الحج لهذا العام من خلال مستشفياتها ومراكزها والتي تغطي جميع المشاعر المقدسة وذلك وفق خطة تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله.

وصرح مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على أعمال الحج الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز السحيمي

بعد عقده اجتماعا مع اللجان المعنية وزيارات تفقدية أن توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي العهد الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تؤكد على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل الصعاب لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن والقائمين على امنهم ورعايتهم.

وأضاف أن متابعة واهتمام وزير الداخلية حفظه الله لها الدور الكبير في تحقيق الأهداف الموضوعة لهذه الخطة واتضح ذلك من خلال توجيه سموه الكريم بإنشاء إدارة لصحة الحج والعمرة تكون مرتبطة ببرنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة لإدارة مهمة الحج من خلالها.

وتابع سعادته بأنه تم إعداد خطط الطوارئ الشاملة للتعامل مع جميع الحالات عن طريق خدمة المرضى في القطاعات العسكرية والمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف والمدينة المنورة ، كذلك تم تجهيز مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بكامل الطواقم الطبية لاستقبال الحالات في جميع التخصصات وتجهيز غرف العمليات ومركز المناظير المتقدمة لاستقبال الحالات بجميع أنواعها ، وذلك بسعة 300 سرير.

وأكد العقيد طبيب/ محمد بن عبدالله الشريف رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بأنه قد تم تجهيز عدد من الفرق الميدانية لتقديم الخدمة الصحية في عرفات ومزدلفة والجمرات ، مع تجهيز وحدتين لضربات الشمس في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ووحدة جاري تجهيزها بالمركز الصحي لقيادة الطوارئ بعرفات وتُعنى هذه الوحدات بمعالجة الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المختلفة ، كما تم تجهيز وحدة الطب الشرعي المتنقلة بالمعيصم استعداداً لاستعمالها في مهمة حج هذا العام.

وفي إطار الاستعدادات لموسم الحج ستقوم الإدارة العامة للخدمات الطبية ممثلةً في برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بالمشاركة في العديد من الفرضيات المشتركة مع القطاعات المشاركة في الحج والتي سيتم تنفيذها في المشاعر المقدسة وكذلك داخل المستشفى والمراكز الملحقة للتأكد من إكمال الاستعدادات لهذا الموسم، كما تم إعداد برامج تدريبية متكاملة مثل دورة (الانعاش القلبي الرئوي) والتدريب على فرز الحالات الطارئة وحملة (صحتك أمننا) التوعوية لرجال الأمن، ودورة متخصصة لتدريب المشاركين للتعامل مع ضربات الشمس ودورة طب الطوارئ والحالات الحرجة وندوة ( الاستجابة السريعة للطواقم الطبية والأمنية في الحج) بالمشاركة مع العديد من القطاعات الجامعية والصحية والعسكرية، كذلك تم تجهيز فريق ميداني للطب الوقائي لتوعية رجال الأمن والحجاج مع القيام بحملات التطعيم للمشاركين في مهمة الحج لهذا العام من منسوبي وزارة الداخلية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية. كما تم التنسيق مع إدارة الأمن العام وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لتنظيم حملات للتبرع بالدم دعما للمرابطين بالحد الجنوبي وللمشاركين في مهمه الحج من رجال وزارة الداخلية .

يذكر أن المراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالمشاعر المقدسة عددها 8 مراكز بالإضافة إلى العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.

ودعى الجميع الله ان يمن على حجاج بيته بالصحة والامن والامان في ظل ما وفرته حكومتنا الرشيدة لتحقيق ذلك .