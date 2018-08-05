استمرار حرب الهلال والنصر على عموري .. والعين يوضح موقفه
كشفت مصادر عن عدم اقتناع نادي العين الإماراتي بانتقال عمر عبدالرحمن ” عموري ” لأي ناد آخر عن طريق الميول.
وأوضحت إدارة العين الإماراتي بحسب المصادر أن النادى الذي يرغب في ضمه لابد أن يقدر قيمة اللاعب المالية وميوله أو يبقى في ناديه، مبينة أن طريقة مفاوضات الميول وذكريات الماضي أمر مستفز.
فيما أكدت تقارير صحفية دخول نادي النصر في صفقة انتقال عموري لخطفه من الهلال، مقدم عرضًا بمقابل 20 مليون درهم بالإضافة إلى راتب اللاعب في عامًا كاملًا متفوقًا على الهلال.
وأشارت تقارير إلى توصل لاتفاق بين الهلال والعين الإماراتي لانتقال عموري إلى الزعيم لمدة عام على سبيل الإعارة.
وأضافت التقارير أن الهلال قدم عرضًا بمقابل 24 مليون درهم، ولكن طالبت إدارة العين الإماراتي النادي السعودي بتسديد قيمة الانتقال لعموري أيضًا وقدرها 2 ملايين درهم.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 22 دقيقة
مني مصدق عموري احد نجوم اسيا والمنتخب الابيض ونادي العين الذي هو احد اعمدته الاساسيين يتم اعارته بهذه السهولة رغم ان العين يسانده اعضاء شرف معظمهم من الشيوخ ورجال اعمال وشركات كبري ويعتبر من احد الاندية الغنية في الامارات اعتقد ان الخبر اشاعة
ابو غالب[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 18 دقيقة
فيما أكدت تقارير صحفية دخول نادي النصر في صفقة انتقال عموري لخطفه من الهلال، مقدم عرضًا بمقابل 20 مليون درهم بالإضافة إلى راتب اللاعب في عامًا كاملًا متفوقًا على الهلال. يعني النصر وراكم وراكم مايخلوكم في حالكم يا زعيم
رااايق[ عدد التعليقات: 5085 ] نشر منذ 14 دقيقة
يعني اللي يدفع أكثر ** والدفع أولاً * يعني مافيه نظرة الى حين ميسره **!!!!
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أذا ما عندكم ( تسلفووووا ) * هع
نصروي[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا السويلم اذا قال اجيبه يعني اجيبه لو وصل المبلغ الي 100 مليون درهم المهم ماتروح للجار اللدود هذه الصفقة