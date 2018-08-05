استمرار حرب الهلال والنصر على عموري .. والعين يوضح موقفه

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن عدم اقتناع نادي العين الإماراتي بانتقال عمر عبدالرحمن ” عموري ” لأي ناد آخر عن طريق الميول.

وأوضحت إدارة العين الإماراتي بحسب المصادر أن النادى الذي يرغب في ضمه لابد أن يقدر قيمة اللاعب المالية وميوله أو يبقى في ناديه، مبينة أن طريقة مفاوضات الميول وذكريات الماضي أمر مستفز.

فيما أكدت تقارير صحفية دخول نادي النصر في صفقة انتقال عموري لخطفه من الهلال، مقدم عرضًا بمقابل 20 مليون درهم بالإضافة إلى راتب اللاعب في عامًا كاملًا متفوقًا على الهلال.

وأشارت تقارير إلى توصل لاتفاق بين الهلال والعين الإماراتي لانتقال عموري إلى الزعيم لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأضافت التقارير أن الهلال قدم عرضًا بمقابل 24 مليون درهم، ولكن طالبت إدارة العين الإماراتي النادي السعودي بتسديد قيمة الانتقال لعموري أيضًا وقدرها 2 ملايين درهم.