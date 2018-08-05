شاب يغتصب فتاة بعد استدرجها لمنزله

أبوظبي(صدى):

أعلنت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، اليوم الأحد، وقوع اعتداء على عرض طالبة عربية في العشرينيات من عمرها من قبل موظف خليجي استدرجها إلى منزله بحجة حل خلاف بينها وبين صديق لهما، قبل أن يستخدم الإكراه والضرب لمواقعتها، وتوثيق الجريمة بجواله.

وأوضحت ” النيابة ” ، في محضرها أن المتهم البالغ من العمر 24 عامًا، تواصل هاتفيًا مع المجني عليها، وطلب منها الحضور إلى منزله وأختلق قصة لتكون ” طُعم ” لتنفيذ المخطط الإجرامي بالاعتداء عليها رغما عنها، دون الأخذ بعين الاعتبار حرمة الشهر الكريم الذي وقعت الجريمة في أحد.

ومن جانبها قالت ” المجني عليها ” ، أمام النيابة العامة بأن المتهم الذي وثق بهاتفه النقال واقعة الاعتداء عليها، وأغلق باب الغرفة عليها، وضربها بيديه وبمزهرية زجاجية أفقدتها الوعي، قبل أن يعتدي عليها تحت التهديد بإبلاغ أهلها عن اختلائه بها، وهددته بإلقاء نفسها من الشرفة فأخبرها بوجود كاميرات مراقبة في المكان.

وأكملت ” المجني عليها ” ، أن الجاني أبلغها في حال نفذت تهديدها فإنه سيخبر الشرطة بأنها هي التي رمت نفسها طواعية وأنه لا شأن له في ذلك، وهو ما جعلها تعدل عن قرارها وتذعن لرغباته.

وأضافت ” المجني عليها ” ، أنها تمكنت من إقناع المتهم بالسماح لها بالخروج بعد اعتدائه عليها، قبل أن تسارع بالاتصال بالشرطة التي حضرت إلى المدينة العالمية واصطحبتها إلى مقر سكن المتهم الذي وجدوه في حالة غير طبيعية، نتيجة تعاطيه المخدرات التي عثروا عليها في غرفته إلى جانب أدوات أخرى تستخدم في التعاطي.

وفى هذا الإطار أنكر ” المتهم ” أمام الشرطة واقعة الإكراه في مواقعة المجني عليها، وادعى بأنه قام بفعلته بموافقتها، وأنها كانت تتردد على منزله ، لحل خلاف مع صديقهما، مدعيًا كذلك أنه اعتدى عليها وضربها بعدما حاولت سرقة 50 ألف درهم من درج خزانته .