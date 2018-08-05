السفير الشعيبي يحذر من السفر إلى جزيرة لومبوك بأندونيسيا

عادل الحربي(صدى):

أطلق سفير المملكة لدى إندونيسيا، أسامة الشعيبي، تحذيراته من السفر إلى جزيرة لومبوك، وذلك بعد أن ضربها زلزال تجاوز 7 درجات لمقياس رختر.

وقال ” الشعيبي ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي ” توتير ” : ” ‏نحذر من السفر إلى جزيرة لومبوك، لأنها قد ضربها زلزال تجاوز 7 درجات لمقياس رختر،،مضيفا: ” يتوقع تسونامي أن يضرب الجزيرة، فالرجاء لمن لديه رحلة لجزيرة لومبوك إلغاؤها وعلى من هو في لومبوك الخروج ” .

واختتم: ” ‏بالي تتأثر بهزات لومبوك وربما بالموجات الارتدادية، ولَم يردنا أي مخاطر على بالي، مبيناً أن مطار جزيرة لومبوك سيغلق والسفر عن طريق البحر فيه خطورة ولا ننصح بالسفر بحراً إلى بالي ” .