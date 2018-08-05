بالفيديو.. حركات ” جيسوس ” في التدريب تثير التساؤلات

نواف السالم(صدى):

ظهر مدرب نادي الهلال الجديد، البرتغالي جورجي جيسوس، في مقطع فيديو وهو يقوم بحركات غريبة أثناء ركضه، ما أثار فضول الجماهير.

وكان ” جيسوس ” يتمايل يمنة ويسرة ويركض ببطء بطريقة غريبة وحوله لاعبو الفريق، ما جعلت الجماهير تتسائل حول حركته وتثير الفضول نحوها.

يشار إلى أن الهلال يقيم معسكرًا تدريبيًا قصيًرا بالقرب من لندن، إضافة إلى خوضه مباريات ودية استعدادًا لنهائي كأس السوبر المقرر إقامته على ملعب كوينز بارك رينجرز في لندن.