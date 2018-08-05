أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مشايخ وأهالي وادي جازان

جازان(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم ، مشايخ وأهالي مركز وادي جازان.

ورحّب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في بداية اللقاء بمشايخ وأهالي المركز ، مؤكداً أهمية الدور المناط بمشايخ القبائل والأهالي في إنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الخدمية، والإسهام في حفظ الأمن من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية والأمنية، راجياً العون والتوفيق للجميع لكل ما فيه خير للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم مركز وادي جازان والقرى التابعه له واحتياجاته من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأعرب مشايخ المركز من جهتهم عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، على حرصهما ومتابعتهما الدائمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وكل ما فيه خير المواطن والمقيم وتطور المنطقة.