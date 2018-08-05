قاعة لتثقيف مرضى السكري وكيفه التعايش معه بمستشفى الملك سلمان 

محمد السعران(صدى):

تم تدشين وتأثيث وتجهيز قاعة لثقيف المرضى السكري وذويهم وكيفية التعايش مع السكري بتقنية حديثة بمركز السكري بمستشفى الملك سلمان .

وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لرؤية 2030 لمجتمع صحي وذلك من خلال المساعدة في حل مشكلة كثرة الأفكار الخاطئة لدى مريض السكري ولدى محيطه مما يساهم في زيادة الأخطار المحيطة به نتيجة الجهل وقلة التثقيف في هذا الموضوع. وفيما كان السكري يعتبر مرضاً خطيراً يهدد حياة المريض نتيجة المضاعفات التي قد تنتج عنه في مرحلة ما، ويركز الأطباء حالياً على أهمية ضبط معدل السكر في الدم لدى المريض مما يسمح بتجنب مضاعفاته الخطيرة بنسبة كبيرة. حيث أن الإصابة بالسكري ليست نهاية الحياة بل هو مرض يمكن التعايش معه دون أن يسبب للمريض أذى ودون أي كلفة على الصحة، شرط ان يحسن السيطرة عليه بنمط الحياة المناسب المرتكز على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي مناسب والأدوية الفاعلة والتعاون مع الطبيب.