بالفيديو.. انطلاق مرسيدس G-Class بدروع مقاومة للرصاص مقابل 4.5 مليون ريال

أوتاوا(صدى):

قامت شركة Inkas الكندية المتخصصة في سيارات الليموزيين المدرعة بطرح منتج جديد مبني على مرسيدس G-Class، والتي تم إطالتها وتزويدها بدروع مضادة للرصاص لتناسب وظيفتها الجديدة كليموزين فاخرة للشخصيات العامة المتعرضة للخطر.

هي ثاني مرة تقوم بها Inkas بطرح ليموزين مبنية على G-Class، ولكن هذا الموديل تم تغيير مقصورته وتزويده بدروع أكثر قوة مقارنة بالسابق.

ويصل طول السيارة الجديدة إلى 6186 مليمتر، وعرضها 2055 ملم وارتفاعها 1951 ملم، ما يعطيها مساحة واسعة للجزء الخلفي الفاخر من مقصورتها، والذي يسع لفردين حاليا.

المقصورة تأتي بأفخم درجات مادة ألكانترا وجلود نادرة أخرى، كما طورت الشركة أسلوب تخييط جديد يؤدي لتحمل أفضل وشكل أكثر جاذبية لداخلية السيارة.

وتأتي المقصورة الخلفية بشاشة تلفاز 4K عالية الدقة وضوابط صوتية عبر سيري لأبل ومبرد ومقاعد جديدة يمكن إمالتها بالكامل، كما تأتي بخاصية الماساج.

بالنسبة لأنظمة السلامة بجانب الدروع والزجاج المضاد للرصاص، فتأتي السيارة المدرعة بكاميرات حرارية وتحت الحمراء بإمكانها رصد وتسجيل كل ما حولها وإرسال البيانات إلى سيرفر سحابي آمن.

السعر؟ ، 1.2 مليون دولار، أو ما يعادل 4.5 مليون ريال إذا رغبت في شراء ليموزين مرسيدس G63 المدرعة بالكامل.. وإذا كنت فعلا بحاجة لهذه الدرجة من الحماية فغالبا لن يهمك هذا السعر.