إشبيلية يستعيد نجمه أليكس فيدال

طلال الغامدي(صدى):

استعاد نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم مساء أمس السبت، نجمه أليكس فيدال من صفوف برشلونة في صفقة بلغت قيمتها ثمانية ملايين و500 الف يورو بجانب حوافز أخرى، وذلك بعقد يمتد أربعة أعوام بمجرد اجتيازه الكشف الطبي.

وكان ” فيدال ” قد انتقل إلى برشلونة صيف 2015 مقابل 18 مليون يورو، لكنه لم يسجل مشاركته الأولى مع النادي الكتالوني إلا في شتاء العام التالي بسبب العقوبات المفروضة على النادي؛ فيما شارك في 49 مباراة فقط مع برشلونة لكنه حصد ثمانية ألقاب في كامب نو.