بالصور.. لم يتخلى عن حبه.. شاب يتزوج حبيبته قبل 18 ساعة من وفاتها

واشنطن(صدى):

تزوج شاب أمريكي من حبيبته قبل 18 ساعة فقط من وفاتها وهي على فراش الموت، حيث لم يستطع الشاب التخلي عن حب حياته بسبب مرض حبيبته بسرطان الثدي.

وقرر ديف عدم التخلي عن حبيبة عمره، ليقضي معها آخر اللحظات وهي بثوب العرس ملقاة على فراش الموت، وسط ابتسامتها.

وعن التجربة الصعبة، أكد ديف 45 عامًا أن الساعات في لحظات يوم الزفاف في المستشفى كانت مدمرة، قائلًا ” كان الزفاف بمثابة تعذيب لي، لقد كنت محطمًا إذ كان علينا التوقف عدة مرات في منتصف المراسم لأن هيذر لم تستطع التنفس “.

وأوضح ديف أنه أراد إسعاد هيذر في آخر لحظات حياتها لتكون الأجمل، حيث تم تزيين غرفة المستشفى وارتدت هيذر فستان الزفاف وشعر مستعار حاملة باقة من الورد، بالإضافة إلى كعكة الزفاف وقائمة الطعام وتجمع جميع أحباء العروس.

والتقطت ” هيذر ” أنفاسها الأخيرة وهي ممسكة يد زوجها ديف بعد 18 ساعة فقط من تبادلهما عهود الزفاف، في وجود بنات زوجها الطفلتين صوفيا ومولي، لتترك العالم محققة أحلامها وهي زوجة وأم.