بالفيديو.. 3 أفيال يفاجئون زوجين أثناء جلسة استجمام حول حمام سباحة

كيب تاون(صدى):

فوجئ زوجان كانا يقضيان جلسة استجمام تحت أشعة الشمس في أحد حمامات السباحة بحديقة ” كروجر ” الوطنية في جنوب إفريقيا، بدخول ثلاثة أفيال ضخمة لحمام السباحة، ليشربوا من مياهه، نظرًا لشعورهم بالعطش.

وأظهر المقطع، الأفيال الثلاثة وهم يقتربون من حمام السباحة بالحديقة أثناء جلسة الزوجين، في حين ظهر الرجل وزوجته وهما يميلان إلى الوراء قليلًا، وسط حالة من الذهول المختلط ببعض الخوف، مما جعلهم لا يجرؤان على الحركة.

ومن جانبهم، أوضح الزوجان أن الموقف كان رائعًا، مؤكدين أنه واحد من أكثر المشاهد تسلية بالنسبة لهم، مبينين أن ذلك لم يمنع شعورهم بالخوف، نظرًا لضخامة هذه الكائنات.

وأشار الزوجان، إلى أن الأفيال الثلاثة من أفيال جنوب إفريقيا، والتي تعد أكبر أنواع الأفيال وأضخمها حجمًا في العالم، مبينين أنها كانت على بعد أمتار قليلة منهم.