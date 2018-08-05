إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الميناء الجاف

حمود العنزي(صدى):

أحبطت الجمارك، اليوم الأحد، محاولتين لتهريب أكثر من مليونين و600 ألف حبة كبتاجون و138 كيلو جرام حشيش و195 كيلو جرام هيروين، بجمرك الميناء الجاف بالرياض.

وأوضح مدير عام جمرك الرياض محمد الغامدي، أنه تم العثور على الممنوعات من الكبتاجون والهيروين مخبأة داخل تجاويف إرساليات بضائع عبارة عن ألواح وأبواب خشبية وردت للجمرك.

وأضاف أنه تم العثور على الحشيش داخل إرسالية أخرى عبارة عن مكائن ميكانيكية، حيث عند الفحص الجمركي عُثر بداخلها على 138,60 كيلو جرام من مادة الحشيش، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكد ” الغامدي ” أن الجمارك تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة تهريب عبر منافذها الجمركية ” البرية والجوية والبحرية ” من شأنها المساس بالوطن ومقدراته، وذلك من خلال إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات وبأحدث التقنيات الأمنية.