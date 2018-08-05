تشيلسي يتمسك بهازارد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، إن نادي تشيلسي يتمسك بنجمه البلجيكي إيدين هازارد، في فترة الانتقالات الصيفية الجاري؛ حيث أن الإدارة ستتحدث غدًا الاثنين، بعد عودته لتدريبات البلوز، من أجل التوقيع على عقد جديد مع الفريق مقابل 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويريد ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الجديد، بقاء هازارد وسيتحدث معه للاستمرار مع البلوز في الموسم الجديد؛ فيما يريد الحارس تيبو كورتوا، يحاول إجبار تشيلسي على بيعه لريال مدريد لكن البلوز متمسك به.

ومن الجدير بالذكر أن هازارد، وكورتوا، ارتبطا هذا الصيف بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.