” الاتصالات ” ترعى إطلاق النسخة الثانية من ” مسابقة هواوي لتقنية المعلومات”

علي القرني(صدى):

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، والتي ترعاها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنظمها شركة هواوي العالمية، بحضور كل من معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وسعادة السيد لي هوا شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، إلى جانب ممثلين من القطاعات التعليمية والقطاع الخاص.

وفي معرض تعليقه على إطلاق النسخة الثانية من المسابقة، تحدّث معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، قائلاً: “توفر هذه المسابقة فرصة رائعة لتنمية مهارات طلابنا وإعدادهم لدخول العالم الرقمي حيث تتيح لهم فرصة اكتساب خبرات لا تُضاهى في تقنية المعلومات والاتصالات وتطلعهم على أحدث التقنيات المبتكرة والتوجهات الحديثة بإشراف شركة رائدة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مثل شركة ‘هواوي’ والتي وقعت مع الوزارة اتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات تهدف الوزارة من خلالها إلى بناء بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في التحول الرقمي، مضيفاً بأنها ستعمل كذلك على صقل مهارات الشباب السعودي الواعد وتعدّه لتحمل المسؤوليات الوطنية المترتبة عليه في تحقيق الأجندات الوطنية “.

وتُعد النسخة الثانية من مسابقة “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، والتي انطلقت فعالياتها اليوم في المملكة وتسع دول أخرى في المنطقة، من أهم المبادرات التوعوية التي تستهدف 5000 طالب وطالبة في المملكة والذي تساهم الشركة فيه بالشراكة مع الوزارة في تشجيع الابتكار والإبداع بين صفوف الطلاب، وزيادة القدرات التنافسية للمجتمعات وتحفزها على المساهمة بدور فاعل في تنفيذ الرؤية الوطنية لمسيرة التحوّل الرقمي والتنمية الاقتصادية في البلاد. كما سيحصل المتأهلون إلى التصفيات النهائية التي ستقام في الصين على الجائزة الكبرى، فضلاً عن حصول أكثر المشاركين تميزاً على فرص عمل لدى شركة “هواوي”.

من جانبه، علّق سعادة السيد لي هواشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، قائلاً: “تعتبر هذه المسابقة مثالاً آخر عن العلاقة الوثيقة التي تجمعنا مع المملكة العربية السعودية “.

و بدوره، قال سبايس لي، نائب رئيس الشؤون العامة والاتصالات لشركة هواوي الشرق الاوسط : “يسرنا في شركة ‘هواوي’ أن نتوجه بخالص شكرنا وامتنانا إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وإلى معالي نائب وزير الاتصالات المهندس هيثم العوهلي وإلى جميع شركائنا المحليين لما قدموه لنا من مساعدة في إطلاق هذه المسابقة الرائعة، مشيراً إلى أن المسابقة ستساهم بدور فاعل في تشجيع نشر المعرفة وتبادل المعلومات في المملكة “.