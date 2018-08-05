شيري عادل تنشر صورا غامضة تثير فضول المتابعين

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية شيري عادل، فضول المتابعين وذلك بعد نشرها صورًا لأجواء من البحر عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” دون الكشف عن أي تفاصيل.

وتتعمد شيري أن تشارك الصور لمتابعيها على إنستجرام عبر خاصية ” ستوري ” ، مع حذفها خاصية إرسال الرسائل لها، لتتفادى الاحتكاك بأي نوع من النقد من الممكن أن يكتب لها.

وتساءل المتابعون حول إن كانت الصور من شهر عسل شيري عادل والداعية معز مسعود؛ فيما كشفت تقارير صحفية إنها متواجدة حاليًا في الساحل الشمالي مع أسرتها، وإنها تستعد لإقامة حفل زفاف قريباً، إلا أن هذه الأخبار لم يتم تأكيدها من العروسين بعد.