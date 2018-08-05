زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة لومبوك بإندونيسيا

جاكرتا(صدى):

ضرب زلزال بقوة سبع درجات جزيرة لومبوك الإندونيسية اليوم، بعد إسبوع من زلزال راح ضحيته 17 قتيلًا في الجزيرة التي يرتادها مصطافون .

وبحسب المعهد الجيولوجي الأمريكي فقد حدد مركز الزلازال على عمق 10 كيلو مترات تحت الأرض .

وأصدر مسؤولون تحذيرًا من حدوث تسونامي ودعوا السكان إلى الابتعاد من المحيط .