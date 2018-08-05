زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة لومبوك بإندونيسيا
ضرب زلزال بقوة سبع درجات جزيرة لومبوك الإندونيسية اليوم، بعد إسبوع من زلزال راح ضحيته 17 قتيلًا في الجزيرة التي يرتادها مصطافون .
وبحسب المعهد الجيولوجي الأمريكي فقد حدد مركز الزلازال على عمق 10 كيلو مترات تحت الأرض .
وأصدر مسؤولون تحذيرًا من حدوث تسونامي ودعوا السكان إلى الابتعاد من المحيط .
طلال[ عدد التعليقات: 2564 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب
همس[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الشر يارب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم انا نعوذ بك من الفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن
ام حنان[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 35 دقيقة
ضرب زلزال بقوة سبع درجات جزيرة لومبوك الإندونيسية اليوم، بعد إسبوع من زلزال راح ضحيته 17 قتيلًا في الجزيرة التي يرتادها مصطافون كانت عندي شغالة اندونيسية عملت معي 10 سنوات وكانت طيبة جدا وخرجت نهائي لرعاية والدتها المسنه قبل شهرين تسكن في جزيرة لومبوك