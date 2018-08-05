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” السوق المالية ” تدعو المرشحين لبرنامج تأهيل الخريجين لإجراء المقابلات الشخصية

” السوق المالية ” تدعو المرشحين لبرنامج تأهيل الخريجين لإجراء المقابلات الشخصية
علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، عن بدء دعوة المرشحين للانضمام لبرنامج الهيئة لتأهيل الخريجين المتفوقين، لإجراء المقابلات الشخصية.

وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم، عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، حول القضية المقامة من الشركة السعودية للخدمات الصناعية ” سيسكو ” ضد الهيئة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2563 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله الموفق والمستعان باذن الله حير

[ عدد التعليقات: 1207 ] نشر منذ 18 دقيقة

بالتوفيق للجميع يارب

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