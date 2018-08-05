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بالفيديو.. مذيع يتسبب في إحراج حلا الترك على الهواء

بالفيديو.. مذيع يتسبب في إحراج حلا الترك على الهواء
أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة الشابة حلا الترك لموقف مٌحرج على الهواء ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح العربية ” .

حيث أنه بعد أن رحب بها مذيع البرنامج ، خجلت منه حلا وظهر ذلك على تصرفاتها، خصوصاً بعد أن وصفها بأنها ” الشابة وليست الطفلة ” .

يٌشار إلى أن حلا الترك استطاعت ان تتغلب على المشاكل العائلية التي عانت منها في حياتها، وذلك بصوتها وموهبتها الكبيرة واغنياتها التي اصبح الجمهور يرددها على الرغم من صغر سنها ، حيث حصدت أغنيتها الجديدة ” ​ممنوع اللمس​ ” ٥ ​مليون مشاهدة​ في أول خمسة أيام من طرحها .


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