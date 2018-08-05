إلغاء قرار هيئة السوق بفرض غرامة مالية على ” سيسكو “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية حول القضية المقامة من الشركة السعودية للخدمات الصناعية ” سيسكو ” ضد الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الحكم صدر بتأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلغاء قرار مجلس الهيئة المتضمن فرض غرامة مالية مقدارها 100,000 ريال على الشركة؛ لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية.

وكانت الشركة السعودية للخدمات الصناعية ” سيسكو ” رفعت قضية ضد هيئة السوق المالية بسبب قرارها الصادر في 21/10/2015م والمضتمن فرض غرامة مالية على الشركة بقدر 100 ألف ريال؛ لمخالفتها الفقرة “ج” من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية.