” الداخلية ” تفتح باب التعيين على رتب جندي وعريف

عبدالله الدوسري(صدى):

فتحت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإدارة العامة للقبول المركزي، باب القبول والتسجيل للتعيين على رتبة (جندي – جندي أول – عريف)؛ للعمل في ديوان وزارة الداخلية.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية أن الفرص المتاحة وفق التخصصات التالية:

– رتبة عريف: شهادة الدبلوم لمدة سنتين فأكثر من الجامعات والكليات التقنية والفنية ومعهد الإدارة أو ما يعادلها).

التخصصات المطلوبة: (حاسب آلي، شبكات، تقنية معلومات وبرمجه، تكييف وتبريد، لغة عربية، مكتبات، إدارة مكتبية، إدارة عامة، إدارة أعمال سكرتارية، قانون، اتصالات، أمن معلومات، إلكترونيات تقنية كهرباء، إدارة مالية – محاسبة، هندسة مدنية، موارد بشرية).

– رتبة جندي أول: شهادة الثانوية – شهادة تخصصية 12 شهراً فأعلى بعد الثانوية.

التخصصات المطلوبة: (حاسب آلي، فني معماري، فني كهرباء، مراقبة مخزون إلكترونيات، فني أسلحة، إدخال بيانات ومعالجة نصوص موارد بشرية، شبكات).

– رتبة جندي: شهادة الثانوية أو ما يعادلها، ويفضل وجود رخصة عمومي أو رخصة نقل خفيف.

كما أشارت إلى أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب الهوية الوطنية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.

– ألا يقل طوله عن 168سم وأن يتناسب طوله مع وزنه.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها وأن تكون معتمدة من قبل الجهة (الحكومية الرسمية) المشرفة عليها.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب بالرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط.

– على المتقدم تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوف الشروط.

ولفتت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأربعاء 26/ 11/ 1439هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الأحد 1/ 12/ 1439هـ الساعة 10 صباحًا، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي هنا