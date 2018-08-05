الشباب يختتم ودياته بمواجهة ألومينيغ السلوفيني

نواف السالم(صدى):

يختتم نادي الشباب مبارياته الودية، بمواجهة فريق ألومينيغ السلوفيني أحد أندية دوري الدرجة الممتاز وثم العودة للرياض بعد ختام المعسكر الخارجي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الشبابي إلغاء المباراة الودية الأخيرة التي كانت أمام فريق هرتا برلين الألماني المقرر موعدها الأربعاء القادم، لعدم الاتفاق على ملعب المباراة، وبعد مسافة الملعب المقترح من قبل النادي الألماني.

بينما يلتقي الشباب في المباراة قبل الأخيرة، فريق اتحاد كلباء الإماراتي في معسكره الخارجي في سلوفينيا؛ حيث سيسعى المدرب سوموديكا للاستفادة من اللقاء من خلال تنفيذ أسلوبه الفني والاستقرار على الأسماء الفنية التي ينوي الاعتماد عليها خلال مباريات دوري المحترفين.