أمير الشرقية يقلد مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة

الدمام(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بمقر الإمارة اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء راشد بن صالح المري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء المري , متمنياً له التوفيق.

فيما عبر مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ، عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة حفظها الله، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه على هذه الثقة، سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم الملك والوطن.