150 شركة تتنافس على كعكة ” إعاشة حجاج الداخل ” بنحو 100 مليون ريال

حسين العلي(صدى):

تتنافس ١٥٠ شركة ومؤسسة إعاشة في مكة المكرمة لإعاشة حجاج الداخل في المشاعر المقدسة وعلى تحقيق أكبر قدر من عوائد الإعاشة التي تتجاوز ١٠٠ مليون ريال.

أوضح ذلك عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي.

وشدد القرشي على شركات حجاج الداخل التعاقد مع شركات الإعاشة المصنفة من قبل صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة كما ينبغي توثيق عقد الإعاشة في وزارة الحج.

وأبان القرشي أنه يتوجب على شركة الإعاشة دفع ضمان بنكي لوزارة الحج مقابل خدمة الإعاشة المقدمة لشركات حجاج الداخل.