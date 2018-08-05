مقيمة لبنانية تهرب من منزل أبيها بجدة إلى جهة غير معلومة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، واقعة هروب امرأة لبنانية الجنسية، من منزل أبيها بالمدينة ذاتها، إلى جهة غير معلومة، حيث كثفت شرطة النزهة جهودها للعثور عليها، منذ صباح اليوم الأحد.

ومن جانبه، قال والدها اللبناني الجنسية، أن ابنته في الخمسينيات من عمرها، وتعيش معه هو ووالدتها في مدينة جدة، موضحًا أنها تعاني من العصبية الشديدة، ولديها أفكار غريبة، مؤكًدًا أنهم عرضوها على عدة أطباء لمحاولة علاجها في وقت سابق.

وبيّن الأب، أنهم عند الساعة السادسة من صباح أمس السبت، فوجئوا بهروب ابنتهم من المنزل، وعليه، سارع بإبلاغ شرطة النزهة بجدة، مهيبًا بكل من يراها التواصل معه على الرقم: ” 0126823820 ” ، أو التواصل مع الشرطة، من أجل إعادتها للمنزل الكائن بجدة.