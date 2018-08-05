علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن طريقة تغيير جهة القدوم بعد طباعة تأشيرة العامل، لافتة إلى أنه لا يمكن تغييرها في تلك الحالة إلا من خلال إلغاء التأشيرة وإعادة تقديم الطلب بالجنسية المطلوبة وجهة القدوم.

وسأل أحد المواطنين حساب ” خدمة العملاء ” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” هل أستطيع تغيير جهة القدوم بعد طباعة التأشيرة الخاصة بالعمالة؟ ”

وأجاب حساب ” خدمة العملاء ” : ” عزيزي العميل: للتعديل لا بد من إلغاء التأشيرة وإعادة تقديم الطلب بالجنسية المطلوبة وجهة القدوم، شـاكرين لك تواصـلك. “