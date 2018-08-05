بالصور.. ” التجارة ” تداهم مستودع مخالف لإنتاج المعسل في الأحساء

نايف السالم(صدى):

داهمت فرق وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، مستودع تم استغلاله كمصنع لإنتاج الجراك والمعسل بشكل مخالف في الأحساء.

وأوضحت الوزارة أنه يتم فيه تخزين كميات من الشيشة الإلكترونية قبل توزيعها، لافته إلى أنه تم ضبط 336 قارورة للشيشة الإلكترونية و28 برميل من قصب السكر والمواد الخام و25 ألف ملصق للتغليف

كما أشارت على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم استدعاء صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.