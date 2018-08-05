بالصور.. ” التجارة ” تداهم مستودع مخالف لإنتاج المعسل في الأحساء
داهمت فرق وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، مستودع تم استغلاله كمصنع لإنتاج الجراك والمعسل بشكل مخالف في الأحساء.
وأوضحت الوزارة أنه يتم فيه تخزين كميات من الشيشة الإلكترونية قبل توزيعها، لافته إلى أنه تم ضبط 336 قارورة للشيشة الإلكترونية و28 برميل من قصب السكر والمواد الخام و25 ألف ملصق للتغليف
كما أشارت على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم استدعاء صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
طلال[ عدد التعليقات: 2554 ] نشر منذ 17 دقيقة
ينبغ التشدد ف الرقابه اكثر من ذلك
همس[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 16 دقيقة
يجب حسابهم حساب عسير وعدم التهاون معهم