بالصور.. أفضل الوكالات بتجربة شراء سيارة جديدة بالولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

عندما تتوجه إلى شراء سيارة جديدة، هنالك عوامل بلا شك قد تحولها إلى تجربة مزعجة للغاية، معاملة الوكيل بالتأكيد جزء لا يتجرأ منها.

وكل عام، تقوم الشركة الأمريكية Pied Piper PSI بإجراء دراسة حول تجربة الشراء السيارات بالولايات المتحدة عبر إرسال عملاء سريين إلى الوكالات.

وفي 2018، أرسلوا 3,466 عميل إلى الوكالات، لتحصل أودي على المرتبة الأولى في نواحي متعددة، حيث كان موظفو الشركة يسألون كيف ستستخدم السيارة وإجراء مقارنة بين سياراتهم مع المنافسين واستعراض مميزاتها، إلى جانب المتابعة الدورية مع العميل.

الجدير بالذكر أن تيسلا أتت في المرتبة الأخيرة، كأسوأ شركة تقدم تجربة تسوق سيارات على الإطلاق، حيث أنها وكالاتها تعرض المنتجات دون موظفي مبيعات، ما يترتب عليه عدم التشجيع على بيع السيارات أساسا.

ترتيب علامات السيارات الفاخرة:

1-أودي

2-لكزس

3-مرسيدس-بنز

4-إنفينيتي

5-بويك

ترتيب علامات السيارات العادية:

1-تويوتا

2-رام

3-نيسان

4-كيا

5-شيفروليه