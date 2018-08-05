الفضلي يبحث سبل التعاون الزراعي مع بلغاريا

محمد السعران(صدى):

بحث وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مع معالي نائب وزير الزراعة والأغذية بجمهورية بلغاريا السيد/ اتاناس دوبريف، سبل التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات المشتركة، وتم مناقشة سبل التعاون في المجال الزراعي، جاء خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بالرياض، كما تم مناقشة الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، ومشاركة بلغاريا في المعرض الزراعي السعودي القادم ٢٠١٨م.

وفي نهاية الاجتماع اوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس/ أحمد بن صالح العيادة، انه الاتفاق مع الجانب البلغاري على عقد ورشة عمل بالمملكة للاستفادة من الخبرات البلغارية في مجال تطوير صناعة الورود خلال شهر سبتمبر القادم في مدينة الطائف.