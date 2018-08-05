مكافأة لمن يساهم في بناء تطبيق إلكتروني يخدم قاصدي الحرمين

نايف السالم(صدى):

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، عن رصد مكافأة لكل من يساهم في بناء تطبيق إلكتروني، يخدم قاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تغريدة لرئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قالت فيها: ” انطلاقًا من رسالة الرئاسة المبنية على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين، تعلن عن رصد مكافأة لكل من يساهم في بناء تطبيق إلكتروني يخدم قاصدي الحرمين الشريفين ” .

فيما أشارت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، إلى أنها ستعلن على تفاصيل تلك المكافأة في وقت قريب.