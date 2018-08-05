4 ذئاب بشرية يغتصبون امرأة حامل أمام أعين زوجها

نيودلهي(صدى):

شهدت منطقة ” تورتشي فاتا ” بولاية مانغارشترا الهندية، جريمة بشعة، حيث تعرضت امرأة حامل للاغتصاب الجماعي على يد 4 رجال، أمام أعين زوجها، وذلك بعد تقييده وحبسه في سيارة.

وبدأت الواقعة، حين سافرت المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي حامل في شهرها الثامن، مع زوجها إلى منطقة ” تاسقوان ” ، من أجل توظيف عمال لفندقهما، ليستدرج رجل الزوجين إلى منطقة ” تورتشي فاتا ” ، مدعيًا أنه يعرف شخصًا يريد وظيفة، وطلب منهما إحضار 20 ألف روبية كدفعة مقدمة.

وبوصول الزوجين إلى ” تورتشي فاتا ” ، قام الرجل المشتبه به وثلاثة آخرون، بضرب الزوج بالأنابيب والعصي، وسرقة أموالهما ومجوهراتهما، ثم قيد المجرمون الزوج وحبسوه في سيارة قبل أن يغتصب 4 رجال آخرين زوجته الحامل.

ولم يكتف المجرمون بذلك، بل هددوا الزوجين وحذروهم من إبلاغ الشرطة بالحادث، زاعمين أنه لا يمكن أن يصدقهم أحد، وعلى الرغم من ذلك، ذهب الضحيتان إلى مركز شرطة تاشوان، وأبلغا عن الواقعة.

ومن جانبه، أوضح أحد ضباط الشرطة الهندية، أنه بعد مهاجمة الضحيتين وسرقة المال وقلادة ذهبية، تمكنت العصابة من الهرب، فيما رفضت المجني عليها الخضوع للفحوص الطبية، ولا تزال التحقيقات مستمرة حيال الواقعة.