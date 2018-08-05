أمير الجوف يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة

سكاكا(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني رتبته الجديدة إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة للواء القريني بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، حيث هنأه سموه على هذه الثقة ، متمنياً له التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقديره لولاة الأمر ولسمو أمير المنطقة على هذه الثقة الغالية ، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن .