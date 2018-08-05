تأجيل ظهور رونالدو مع يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة توتوسبورت، عن إمكانية تأجيل ظهور كرستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس، في ظل انتظار جماهير يوفنتوس لمشاهدة نجمهم الجديد يوم 19 أغسطس المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو كان من المنتظر ظهوره في مواجهة كييفو فيرونا في الدوري الإيطالي، ولكن قد يتأجل اللقاء لأسباب قضائية.

يُذكر أن نادي كروتوني يطلب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل أول مباراتين لفريق كييفو أمام يوفنتوس وفيورنتينا؛ بسبب المسائل المالية المشبوهة التي قام بها في الفترة بين 2014 و2017.