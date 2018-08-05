بالفيديو.. مقيم سوداني يصدم غزالا على طريق الرفيعة

نايف السالم(صدى):

صدم مقيم سوداني بسيارته ما يين قرية العليا والرفيعة، غزالا، ما أدى إلى وفاته في الحال، وفق ما أكده فيديو نشره المقيم بعد الحادث.

ومن المعلوم أن الغزلان موجودة في العديد من المحميات في المنطقة، ويبدو أنه خرج منها ليعبر الطريق، قبل أن تصدمه السيارة قبيل الفجر.

ورغم اعتياد الكثيرين في المملكة، على عبور الجمال والأغنام الطرق، لكن تعتبر الغزلان حالة نادرة، ويتوقع أن تضع وزارة النقل مستقبلا لوحات إرشادية (انتبه أمامك معبر غزلان)، خاصة في المناطق التي يوجد بها محميات لتربيتها.